Maltrattava gli anziani genitori e la sorella: 60enne di Settimo arrestato per scontare la condanna

La reclusione dovrà durare 16 mesi

L’uomo deve espiare sedici mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Le vittime delle esternazioni moleste e violente dell’uomo erano stati gli anziani genitori e una sorella. In precedenza l’autorità giudiziaria per tutelare le parti lese, aveva disposto nel tempo l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime e infine gli arresti domiciliari. Il sessantenne al termine delle formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale di Uta.

SETTIMO SAN PIETRO. Un sessantenne di Settimo San Pietro, domiciliato a Elmas presso la comunità terapeutica “L’Aquilone”, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato arrestato a Elmas dai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace in esecuzione in esecuzione del provvedimento emesso dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Cagliari.

Fonte: La Nuova Sardegna

