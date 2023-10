Maltrattamenti ed estorsione, per un 59enne di Cagliari si aprono le porte del carcere.

I carabinieri della Stazione di Villanova hanno dato esecuzione ieri a Cagliari ad una decreto di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali a carico di un 59enne del luogo, domiciliato presso la Caritas di Villa Asquer. Visti i cattivi esiti della prima misura l’uomo dovrà espiare la pena di un anno, nove mesi e 27 giorni di reclusione, pronunciata dal giudice per i reati di maltrattamenti in concorso ed estorsione, presso la casa circondariale di Uta. Al termine della notifica dell’atto, il condannato, munito di una borsa di effetti personali, è stato accompagnato presso il carcere della giurisdizione.