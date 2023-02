Maltrattamenti alla madre e armi in camera da letto: giovane operaio denunciato a Selargius.

Ieri a Selargius i carabinieri del Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno denunciato per violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati della persona offesa, e anche per detenzione abusiva di armi e munizioni. un operaio 33enne del luogo. Tutto è iniziato con una querela formalizzata presso la Stazione di Selargius dalla madre del giovane. I militari hanno raggiunto l’abitazione della donna dove poco prima si era presentato il 33enne, sottoposto, a seguito di un provvedimento del GIP del Tribunale di Cagliari, alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. Il reato posto alla base del provvedimento è stato naturalmente quello di maltrattamenti in famiglia. Nella circostanza si è potuto accertare che nella camera da letto che il giovane utilizzava vi erano 8 cartucce per fucile da caccia calibro 16, una pistola scacciacani calibro 22 ed una cuffia in tessuto di colore nero sulla quale erano stati creati due fori per gli occhi e uno per il naso.