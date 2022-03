La Procura del Tribunale di Cagliari ha emesso l’ordine di custodia cautelare per un disoccupato di 61 anni

MONSERRATO. Finisce in carcere a Uta per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella con le quali vive. La Procura del Tribunale di Cagliari ha emesso l’ordine di custodia cautelare per un disoccupato di 61 anni di Monserrato, con precedenti giudiziari. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Monserrato in carcere Il 19 marzo, con l’accompagnamento dell’indagato nella casa di reclusione mandamentale di Uta. L’uomo è accusato di aver ripetutamente sottoposto a maltrattamenti la madre e la sorella conviventi, secondo quanto risulta ai carabinieri già dal mese di aprile 2021. La reiterazione del reato da parte del sessantunenne ha spinto la Procura a mandarlo in carcere in modo da non poter più maltrattare madre e sorella.(l.on)