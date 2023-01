Oristano

Operazione della Squadra mobile

Cinque misure cautelari, tra i quali un arresto, nei confronti di altrettanti uomini resisi responsabili di gravi reati inerenti maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale su minori, detenzione di armi clandestine e ricettazione sono state eseguite dalla Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Oristano

Si tratta di “codici rossi” che il personale in servizio presso la seconda sezione della Squadra Mobile della Questura di Oristano ha affrontato dando esecuzione, dopo rapide attività di indagine, alle misure cautelari disposte dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano.

Un militare appartenente alle forze dell’ordine (in pensione dopo essere stato destituito) è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza emessa da gip perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e violenza sessuale perpetrata nei confronti della figlia minorenne.

Nell’ambito di questo procedimento altre due misure cautelari: una allo stesso militare in pensione, l’altra a un militare in servizio presso l’ufficio scorte di Roma, perché ritenuti autori, in concorso tra loro, dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina, un fucile con canne mozzate, e ricettazione.

La Squadra Mobile, ha notificato quindi un provvedimento a un cuoco in servizio presso un istituto scolastico di Oristano destinatario del divieto di avvicinamento alla persona offesa perché resosi responsabile di atti persecutori nei confronti di una collega che da anni subiva le angherie poste in essere dall’uomo nell’ambito dell’istituto nel quale entrambi lavoravano.

Infine, un settantenne residente nella provincia di Oristano è stato allontanato dalla casa familiare perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia posti in essere ai danni della moglie con lui convivente, talvolta anche alla presenza dei figli.