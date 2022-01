Maltratta la ex fidanzata, 43enne allontanato dalla casa familiare a Maracalagonis.

Ieri a Maracalagonis i carabinieri hanno notificato a un 43enne del luogo un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Cagliari che dispone la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere dall’uomo nei confronti dell’ex fidanzata. L’ordinanza dispone anche di sottoporre l’indagato a procedure di controllo mediante dispositivi elettronici, ritenendo evidentemente che egli possa rappresentare un pericolo per la ex convivente alla quale non si potrà avvicinare in alcun modo, a scanso di ulteriori provvedimenti cautelari che possono andare dagli arresti domiciliari sino alla restrizione in carcere. Saranno i carabinieri a vigilare sui comportamenti futuri dell’uomo, affinché ogni attività vessatoria nei confronti della giovane possa aver termine.

L'articolo Maltratta la ex fidanzata, 43enne allontanato dalla casa familiare a Maracalagonis proviene da Casteddu On line.