Il forte vento di maestrale che soffia sul nord ovest Sardegna con punte di 100 chilometri orari ha impedito questa mattina l'atterraggio all'aeroporto di Alghero dei voli in arrivo da Roma e Milano, attesi rispettivamente alle 10:05 e 10:08. Entrambi sono stati dirottati sullo scalo di Olbia Costa Smeralda. Sempre a causa della bufera di vento, è stato cancellato anche il volo che sarebbe dovuto decollare da Alghero per Milano Linate alle ore 10:40.

Il maltempo sta creando problemi anche al trasporto marittimo: ieri e oggi sono saltate tutti collegamenti tra la Sardegna e la Corsica operate da Moby per via del mare forza 8-9. Anche il traghetto Moby Genova-Porto Torres, che sarebbe dovuto attraccare nello scalo turritano stamattina, ha fatto rotta verso Olbia evitando le Bocche di Bonifacio.

Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail