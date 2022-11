Dopo i nubifragi dei giorni scorsi, che hanno colpito pesantemente la costa centro occidentale della Sardegna, una tromba marina è stata avvistata questa mattina, verso mezzogiorno, davanti alla spiaggia di Badesi, in Gallura. Una colonna d'aria alta un centinaio di metri è comparsa non lontano dal litorale dove si affacciano numerose villette.

Alzando una nuvola di acqua, la tromba marina si è avvicinata pericolosamente alla spiaggia ma poi ha scaricato la sua potenza in mare prima di toccare la costa. Diverse le persone che hanno immortalato la scena. Alcuni video, girati da residenti del posto, sono diventati virali acquisendo migliaia di visualizzazioni sulla rete internet e sui social.

Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail