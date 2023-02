Maltempo: torna la neve in Sardegna, dai 600 metri in su - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 09 FEB - E' tornata la neve in Sardegna e ha imbiancato diversi territori dell'isola. I fiocchi bianchi sono caduti dai 600 metri in su in alcune zone della Barbagia, della Gallura del Goceano e dell'Ogliastra.

Già da ieri sera copiosa nevicata a Tempio Pausania, in Gallura. Tra i paesi che si sono ri svegliati con il manto bianco ci sono Bitti, Esterzili e Seulo, nel Nuorese. Qualche disagio è stato registrato sulle strade più alte come quella comunale Bitti-Mamone e nella provinciale Sant'Anna-Buddusò, dove è stato necessario l'intervento dei mezzi spazzaneve che hanno liberato il passaggio verso le aziende agricole e la casa penale di Mamone.

Le precipitazione nevose hanno imbiancato anche la strada statale 389 tra Nuoro e Lanusei a partire dal Km 50 nella zona di Pratobello, dove sono intervenuti i mezzi spargisale.

Secondo i meteorologi dell'Aeronautica militare di Decimomannu, nuove precipitazioni anche a carattere nevoso sono previste questa notte tra i 500 e i 700 metri nella parte centro orientale della Sardegna, in particolare in Ogliastra e nelle aree del Gennargentu e del Supramonte.

Da domani la perturbazione si allontanerà dall'isola e il tempo dovrebbe migliorare nel fine settimana. (ANSA).



