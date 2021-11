Maltempo sul Cagliaritano, chiusa in entrambe le direzioni la Ss 554 a Selargius

La strada è chiusa per allagamenti tra i km 2.9 e 3.6 e il traffico è deviato sulla strada statale “131 dir”.

Si consiglia di non mettersi in strada se non per assoluta necessità

notizia in aggiornamento

fonte: Castedduonline