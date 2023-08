Maltempo su Palermo, il volo Ryanair partito da Cagliari costretto a fare marcia indietro

Il maltempo rende impossibile l’atterraggio ad uno degli ultimi voli Ryanair partiti di venerdì sera dall’aeroporto di Cagliari-Elmas e diretto a Palermo. A poca distanza dalla Sicilia, dopo vari giri, il comandante ha deciso di ritornare da dove era partito, cioè dalla Sardegna. Si tratta, in particolare, del volo FR 01009. Come si può notare con un semplice tracciamento sul sito FlightRadar, l’aereo ha raggiunto un’altitudine di circa novemila metri nel primo tratto, prima di scendere mentre stava passando sopra il mare e ritornare a quota seimila in prossimità della Sicilia, ma perdendo molta velocità. Poi, due giri quasi in cerchio in cielo, un altro tentativo di puntare sul Falcone-Borsellino, poi altri due giri e la marcia indietro.

Il Ryanair è tornato nello scalo sardo dopo aver riattraversato tutto il tratto di mare che divide la Sicilia dalla Sardegna.