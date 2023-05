Maltempo, Sardegna in ginocchio: scuole chiuse, crolli e massima allerta, nel pomeriggio ancora nubifragi

La Sardegna in ginocchio per il maltempo dopo i nubifragi di ieri. E oggi potrebbe andare anche peggio: massima allerta per i temporali previsti nel pomeriggio, che si abbatteranno sulle zone già colpite ieri ma non solo. Intanto, per precauzione, nel Sassarese e in particolare a Thiesi e Bonannaro le scuole sono rimaste chiuse: strade distrutte, case allagate, aziende danneggiate, frane, crolli e torrenti esondati nella conta dei danni.

La macchina dei soccorsi, con Protezione civile e Vigili del fuoco in prima linea, resta in stato di massima allerta: oggi sono previste nuove e violente precipitazioni a partire dalle prime ore del pomeriggio. A Bonnanaro danni ingenti si registrano al campo sportivo comunale, dove è crollato il muro di sostegno che proteggeva l’impianto, e al galoppatoio, travolto dalla ondata di acqua e fango. Impossibile contare il numero di abitazioni e aziende allagate, i muri di recinzione e di sostegno sbriciolati dalla forza dell’acqua un po’ ovunque in paese. Due case sono state evacuate e sono inagibili, un’altra, per fortuna disabitata, è crollata sotto il peso della pioggia.

Anche le strade di ingresso al paese sono state pesantemente danneggiate: allo svincolo per l’area industriale i canali di scolo sono stati otturati dai detriti e la furia dell’acqua ha travolto tutto. A Thiesi ha esondato il rio Bedde Serena invadendo le strade limitrofe, campi e aziende agricole. Salvi per miracolo due automobilisti che hanno abbandonato la loro auto e sono fuggiti.