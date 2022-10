Maltempo, sale l’allerta anche a Cagliari: “Pronti a chiudere i parchi se la situazione peggiora”

A causa delle condizioni meteo in peggioramento, come previsto dall’allerta diramata dalla Protezione Civile valido dalle ore 9 alle ore 21 della giornata di mercoledì 12 ottobre 2022, con codice arancione per rischio idrogeologico, gli orari di apertura e chiusura dei parchi e delle aree verdi comunali potrebbero subire delle restrizioni localizzate dell’ultimo minuto, di pari passo con l’evoluzione dell’allerta idrogeologico. Lo fa sapere il Comune di Cagliari, che al momento non indica alcuna ulteriore restrizione, come invece ha fatto Capoterra chiudendo scuole, parchi e cimiteri.