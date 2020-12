Maltempo: rami e alberi caduti a Roma, due feriti

Nella Capitale disagi per pioggia e forte vento

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Sono oltre 50 gli interventi effettuati a Roma dalle pattuglie della polizia locale in queste ore a causa del forte vento. A causa di caduta di rami o alberi pericolanti sono state effettuate deviazioni del traffico in alcune strade. Un albero è caduto in via Stern, in zona Flaminio a Roma, ferendo un passante. L'uomo, un 61enne, ferito al braccio e alla testa è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso per una frattura scomposta agli arti superiori. Sul posto la polizia locale del II Gruppo Parioli. Un altro albero è caduto su un'auto in transito su Lungotevere de' Cenci, al centro di Roma.

Ferito lievemente l'automobilista. Coinvolta anche una macchina parcheggiata. Sul posto i carabinieri della stazione piazza Farnese e la polizia locale. (ANSA).