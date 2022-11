Maltempo: nubifragio nell'Oristanese e frana a Bosa - Sardegna

La pioggia continua a creare disagi in Sardegna, dove ieri il maltempo non ha risparmiato l'Oristanese già colpito nei giorni scorsi da acquazzoni. Bosa è finita di nuovo sott'acqua a causa di un nubifragio che ieri notte si è abbattuto sulla cittadina: allagamenti in diverse zone della città e corrente elettrica saltata in periferia e campagne circostanti.

A causa di una frana la strada provinciale 49 che da Bosa conduce ad Alghero, è rimasta bloccata al km13 e il sindaco Piero Casula ha imposto il divieto di circolazione in entrambe le direzioni. La carreggiata è stata infatti invasa da grossi detriti di varia natura - come grossi massi -, riversatisi a causa delle abbondanti piogge e che hanno reso la stessa impraticabile. Sono, in corso da parte della Provincia di Oristano le verifiche sul costone collinare che ha ceduto.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna