Maltempo: neve anche su coste Sardegna, Siniscola imbiancata - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 09 FEB - Nevicata eccezionale questa mattina a Siniscola, centro costiero del Nuorese a 40 metri dal livello del mare. I fiocchi bianchi, caduti in gran parte del nuorese e sopra i 600 metri, hanno coperto la cittadina tra le 4 e le 5 depositando sulle strade circa 4 centimetri di neve. Appena spuntato il sole, però, le temperature sono salite fino a 3 gradi e la neve si è sciolta.

"Io ho 60 anni e solo un'altra volta ricordo di aver visto la neve in paese - ha detto all'ANSA il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris - Ha nevicato una mezz'oretta forse tre quarti d'ora e il manto bianco, fin quando la temperatura era intorno allo zero, era abbastanza alto. Poi si è sciolta con l'arrivo del giorno ma possiamo dire quest'anno di avere avuto il privilegio di vedere la neve anche noi che siamo quasi al livello del mare". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna