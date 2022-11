(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Sono saltate oggi e domani, a causa del maltempo, tutte le tratte tra la Sardegna e la Corsica operate da Moby. Il bollettino meteo con mare forza 8-9 tra creando disagi nei trasporti marittimi da e per una delle due isole maggiori dell'Italia. Fermo anche il traghetto Delcomar tra Carloforte e Portovesme, anche se la tratta sarà assicurata tra Carloforte e Calasetta.

Nel frattempo, mentre sarà regolare il viaggio tra Porto Torres e Genova, il traghetto Moby atteso domani nello scalo del Sassarese, farà invece, rotta verso Olbia evitando le Bocche di Bonifacio.

Anticipata di un'ora anche la partenza, in entrambe le direzioni, dei traghetti Moby che collegano Napoli con Palermo.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

