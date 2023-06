Maltempo, l’allerta meteo prorogata anche per lunedì. Nell’Oristanese ormai dura da quasi una settimana

Oristano

Codice giallo

Ancora un’allerta meteo, l’ennesima che interessa l’Oristanese e la Sardegna, dove si alternano nubi e temporali a sole e caldo. Ormai è una settimana che ci si trova in allarme.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna, stamane, ha emesso un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di Iglesiente e Campidano.

Codice giallo (ciriticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

L’avviso, simile a quello emesso ieri, il quinto degli ultimi giorni, è valido dalle 14 di oggi, domenica 4 giugno, sino alle 20:59 di domani, lunedì, 5 giugno.

Ricordiamo di seguito la mappa delle aree di allerta che interessano la provincia di Oristano.

Zona allerta Bacino del Tirso

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Allai, Ardauli. Assolo, Asuni, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Laconi, Mogorella, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nureci, Ollastra, Paulilatino, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Siamanna, Siapiccia, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Zona allerta Logudoro

Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura.

Zona allerta Bacino Montevecchio – Pischilappiu

Ales, Arborea, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bonarcado, Cabras, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Siamaggiore, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaverde e Zeddiani

Domenica, 4 giugno 2023