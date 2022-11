Oristano

Nuovo avviso della Protezione civile

Si aggrava la situazione meteo in Sardegna e scatta l’allerta rossa in provincia di Oristano.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, ha emesso un avviso di allerta valido dalle ore 14:00 di oggi 21.11.2022 alle 23:59 del 22.11.2022 per:

codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Iglesiente;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Campidano;

codice ROSSO (criticità ELEVATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDRAULICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu (che comprende anche Oristano) e Tirso;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura;

codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Logudoro;

-segue-