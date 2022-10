Cagliari

Annunciati ancora temporali

E’ stato prolungato sino a domani l’allerta meteo scattato ieri in provincia di Oristano e in buona parte della Sardegna, a causa del maltempo.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso valido dalle ore 14 di oggi mercoledì 12 ottobre, alle 11:59 di domani giovedì 13 ottobre.

L’avviso indica un codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico, e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro;

In presenza di fenomeni temporaleschi, la Protezione Civile consiglia di restare nelle proprie abitazioni. L’invito, inoltre, per chi si trova in locali seminterrati o al piano terra è quello di salire ai piani superiori. Tra le indicazioni anche quella di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, seguire gli aggiornamenti sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione Civile.

È vietato attraversare torrenti in piena a piedi e con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili sul portale SardegnaAmbiente.it.

