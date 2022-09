Cabras

Annuncio dell’Area marina protetta. L’anno scorso erano stati raccolti circa 230 chili di rifiuti

Era stata annunciata pochi giorni fa, ma il meteo non promette niente di buono. Per questo la giornata ecologica “Puliamo l’Isola! 2022”, programmata per domenica 18 settembre all’Isola di Mal di Ventre, è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche non ottimali, che non permetterebbero un sereno trasporto dei partecipanti via mare.

Impossibile al momento rinviarla di poche settimane, in quanto le società di trasporto verso l’isola sospendono le attività per la pausa invernale. L’appuntamento è quindi rimandato al prossimo anno.

Lo ha comunicato Massimo Marras, direttore dell’Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre: “Siamo dispiaciuti, la giornata ecologica all’isola di Mal di ventre è ormai un appuntamento atteso e partecipato, programmato per il mese di settembre nel rispetto delle specie che nidificano in quell’area. Proprio per questo motivo è però anche più soggetto a rinvii a causa delle possibili mareggiate. Le adesioni avevano già superato le novanta persone, ci auguriamo che una così ampia partecipazione possa ripetersi il prossimo anno”.

In queste ore il personale dell’Area marina protetta sta provvedendo ad avvisare tutti coloro i quali avevano dato l’adesione tramite modulo online dell’impossibilità di realizzare la giornata ecologica.

L’anno scorso oltre cento volontari, insieme al sindaco Andrea Abis, agli assessori, ai consiglieri e agli operatori dell’Area marina protetta, armati di sacchi per la raccolta differenziata, erano sbarcati sull’isola situata in una delle zone più pregiate dell’Area marina del Sinis.

Erano stati raccolti circa 230 chili di rifiuti. Fondamentale era stato l’impegno dell’Area marina protetta per il trasporto dalla zona di Cala Maestra di una meda risalente al 2013 e dei resti di due boe arenate dal 2004, queste ultime del peso di circa 650 chili. Un’operazione spettacolare che si era svolta tramite l’ausilio di un elicottero, sollevando in piena sicurezza sia le boe che la meda, pilone lungo dieci metri e pesante oltre una tonnellata.

Durante le giornate ecologiche di quest’anno sono stati portati via dal mare 550 chili di rifiuti, in prevalenza plastica.

Giovedì 15 settembre 2022