Gli avvisi sono validi a partire dalle 8 di domani

Domani, mercoledì 12 ottobre, torna il maltempo in Sardegna e in particolare nell’Oristanese. Tanto che il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per piogge e temporali e un avviso di allerta per rischio idrogeologico e per rischio idrogeologico per temporali. Entrambi gli avvisi hanno validità a partire dalle 8 e per tutto il prosieguo della giornata di domani.

In particolare, l’Oristanese si trova nelle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Per entrambe, così come per Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu, l’allerta è arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali.

L’avviso è giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali per le aree di allerta Gallura e Logudoro.

La Protezione civile informa che “dalle ore 8 di domani e per tutta la giornata la Sardegna sarà interessata da precipitazioni a prevalente carattere convettivo, isolate nel settentrione e sparse altrove, con i temporali che potranno anche raggiungere forte intensità, cioè cumulare più di 30 millimetri in un’ora. I temporali saranno accompagnati da intense raffiche di vento e, talvolta, grandine. Nel corso dell’evento la cumulata complessiva potrà essere puntualmente elevata”.

In presenza di fenomeni temporaleschi, la Protezione Civile consiglia di restare nelle proprie abitazioni. L’invito, inoltre, per chi si trova in locali seminterrati o al piano terra è quello di salire ai piani superiori. Tra le indicazioni anche quella di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, seguire gli aggiornamenti sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione Civile.

È vietato attraversare torrenti in piena a piedi e con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili sul portale SardegnaAmbiente.it.

