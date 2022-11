Maltempo in arrivo, a Pirri ecco le strade dove è vietato parcheggiare

Pirri: norme di comportamento da adottare per allerta giallo rischio idrogeologico e idraulico

Per allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico, dalle ore 15 e sino alle ore 24 di oggi, lunedì 21 novembre 2022, è opportuno evitare di parcheggiare in alcune strade cittadine. Questo l’elenco:

via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

via Italia;

via Dolianova;

via Sinnai;

via Settimo;

via Mara;

via Donori;

via Santorre Di Santarosa;

via Confalonieri;

via Ampere.

In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

Così l’avviso diramato dal Servizio protezione comunale, indirizzato in particolare all’area di Pirri, spesso soggetta a fenomeni di allagamento.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione:

non scendere nei piani interrati o seminterrati;

restare nelle proprie abitazioni;

allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

Informazioni ulteriori possono essere reperite contattando il Servizio protezione civile comunale telefonando ai numeri 070.6778306, 070.6776933, 0706776953, 070.6777352, 070.6776977 (ore ufficio) e Centro radio Polizia locale Comune di Cagliari al numero 070.533533 (attivo 24 ore su 24).

Ulteriori eventuali aggiornamenti verranno prontamente forniti.