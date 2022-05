CAGLIARI. È pesante la prima conta dei danni per l'eccezionale grandinata che ieri pomeriggio ha colpito le campagne di Mandas e Gesico, nel sud Sardegna. La Coldiretti di Cagliari è in costante contatto con i propri soci e sta monitorando la situazione. «Il settore più penalizzato, come era chiaro già da ieri sera, è quello vitivinicolo - afferma il presidente provinciale Giorgio Demurtas - la grandinata ha colpito a macchia di leopardo il territorio interessando oltre il 50% delle vigne e in queste il danno arriva in alcuni casi fino al 90%. La violenza dei grossi chicchi di grandine ha reciso i germogli compromettendo praticamente l'annata».

Sui campi di grano, invece, altra coltura importante per questi territori, secondo Coldiretti è ancora presto per fare un bilancio. La grandine e la forte pioggia li ha allettati ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire se ci saranno delle perdite. «Le grandinate tardive e violente fanno parte della natura, purtroppo in questi ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, stanno diventando più costanti cosi come diversi altri eventi calamitosi estremi - commenta il presidente di Coldiretti Cagliari -. Adesso occorre essere rapiti nella mappatura delle perdite». (ANSA).