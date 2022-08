Maltempo: forte perturbazione dalle Baleari verso Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Allerta gialla nel nord ovest della Sardegna a causa di una saccatura atlantica con un minimo depressionario sull'Inghilterra e l'Irlanda che sta determinando una serie di depressioni nel Mediterraneo, come quella che si è abbattuta oggi in Corsica e in Toscana. Già stanotte, secondo le previsioni dell'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare, si verificheranno precipitazioni nel settore nord occidentale dell'Isola associate al forte vento di maestrale, ma il peggioramento è atteso per domani mattina con temporali di moderata intensità e cumulati che scaricheranno a terra tra i 10-15 mm di pioggia. Localmente potranno arrivare sino a 40 mm in sei ore nella Planargia e nel Marghine, ossia nella parte alta dell'Oristanese e nell'area più occidentale del Nuorese.

Ai temporali si associa poi il vento di maestrale che si intensificherà nelle prime ore di domani, raggiungendo 30-40 km orari con raffiche sino a 60-80 chilometri sulla costa occidentale e sui rilievi.

"Sarà una perturbazione abbastanza veloce - fanno sapere dell'Ufficio Meteo Am della base di Decimomannu - già dal pomeriggio di domani assisteremo ad ampie schiarite, mentre il maestrale, che comunque calerà di intensità, si farà sentire sino a martedì prossimo". (ANSA).



