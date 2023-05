Maltempo: emergenza a Nord e a Sud della Sardegna, allagamenti e strade interrotte – Video

Cagliari

Forti temporali

Emergenza in Sardegna a causa del maltempo e delle forti piogge in particolare. La situazione più difficile nel Nord dell’isola e nella zona di Bonnanaro. Allagamenti in paese e nello svincolo della Statale 131. Sul posto stanno operando squadre comunali e forze dell’ordine.

Disagi anche tra Thiesi e Bessude: un tratto di strada è stato letteralmente spazzato via dall’acqua di un torrente.

Sempre a Thiesi un crollo di loculi all’interno del cimitero.

Altre segnalazioni di criticità ancora del Logudoro e dal Mielogu.

Stamane grandi difficoltà nella zona del Sulcis e a Carbonia soprattutto.

Martedì, 30 maggio 2023