Maltempo, danni e disagi ad Arborea: il vento abbatte diversi pali

Arborea, danni e disagi causati dal maltempo: il forte vento ha causato la caduta di diversi pali, numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco che hanno operato durante la notte per rimettere in sicurezza le arterie interessate.

A darne comunicazione è la sindaca Manuela Pintus: “Il vento ha causato la caduta di diversi pali lungo il rettifilo sud”. Le squadre operative non si sono fatte attendere: verso le due del mattino, non appena hanno terminato un altro intervento poco distante dalla zona, hanno subito operato alla rimozione dei pali per liberare la strada.