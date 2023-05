Maltempo: danni e disagi a Cagliari. Scoppiano le fogne, si apre una trincea in viale Ciusa

Cagliari

Intervento dei vigili del fuoco. Interdetta una carreggiata

Allagamenti e danni si sono registrati a Cagliari a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla zona nel primo pomeriggio. Strade e scantinati allagati. Danni ad alcuni veicoli e a diversi immobili.

In viale Ciusa ha ceduto il manto stradale e si è aperto in più punti, per circa 20 metri. A causare l’apertura dell’asfalto l’eccessiva portata d’acqua nelle condotte fognarie, che non hanno retto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a delimitare con transenne e mettere in sicurezza l’area. La carreggiata è stata interdetta al traffico.

Sul posto sono in corso verifiche tecniche. Sono presenti il funzionario tecnico di guardia dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Cagliari, i tecnici per la manutenzione stradale e quelli del Comune.