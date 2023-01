Maltempo: ancora disagi per blackout in Barbagia - Sardegna

Non solo Desulo deve fare i conti con la mancanza di energia elettrica: a Seulo, nella parte meridionale della Barbagia nuorese, ci sono ancora 42 utenze ancora in blackout. Risolti, invece i problemi di viabilità sulla strada che da Seulo porta a Villanova Tulo. I mezzi spazzaneve e spargisale hanno liberato la carreggiata dalla neve che è caduta copiosa nella giornata di ieri.

Qualche disagio anche nei trasporti marittimi: saltata un collegamento tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, in Corsica, mentre il servizio di collegamento Carloforte-Portovesme è stato dirottato sullo scalo di Calasetta.



Fonte: Ansa Sardegna