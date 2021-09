Maltempo anche nell’Oristanese: allagamenti a Sedilo, Terralba, Zeddiani e Donigala

Oristano

Mobiiltati i vigili del fuoco

La perturbazione arrivata dalla Spagna ha colpito la Sardegna interessando in parte anche l’Oristanese. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato sino a tardi per far fronte alle diverse richieste di soccorso.

Il centro dove si registrano i maggiori danni e disagi è stato Sedilo. Nel primo pomeriggio una vera e propria bomba d’acqua ha investito il paese allagando alcune abitazioni e diversi scantinati e garage.

Non si segnalano per fortuna danni alle persone.

Altri interventi dei vigili del fuoco nella zona di Terralba. Qui è stato nuovamente allagato il sottopasso ferroviario lungo la strada provinciale che collega il centro abitato con la Statale 131. Il traffico è stato sospeso temporaneamente per precauzione.

Altre forti precipitazioni hanno colpito Zeddiani e Donigala Fenughedu. Si registra solo qualche allagamento.

Nessun problema è stato invece registrato a Oristano città.

Intanto permane lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico in Sardegna, per nuovi temporali. L’avviso della protezione civile regionale è valido fino alla mezzanotte di domani, sabato 11 settembre.