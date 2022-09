Maltempo: allagamenti a Terralba, Uras e Mogoro - Sardegna

Sono una quarantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano per l'ondata di maltempo che ha colpito la Marmilla e l'Oristanese in genere.

Il temporale, durato circa un'ora, ha provocato allagamenti in particolare a Terralba, Uras e Mogoro. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per strade e scantinati allagati e per la verifica di infiltrazioni d'acqua in alcune abitazioni.

Fortunatamente l'acquazzone, inizialmente particolarmente violento, ha poi ridotto la sua intensità e l'acqua ha iniziato a defluire senza troppi problemi.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna