Maltempo: albero cade su tavolini locale, illesi due turisti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 AGO - Momenti di paura nel pomeriggio durante la bomba d'acqua che si è abbattuta sul Cagliaritano. In pieno centro storico, in piazzetta Savoia, un ramo di un albero si è staccato precipitando sui tavolini di un locale. Salvi miracolosamente due turisti che si trovavano a pochi metri di distanza.

Il ramo dell'albero ha centrato in pieno l'ombrellone sotto il quale si trovavano i tavolini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Diversi i disagi in città a causa di tombini saltati, strade e scantinati allagati e nell'hinterland di Cagliari. Ad Assemini le strade si sono riempite d'acqua e alcune auto sono rimaste bloccate. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna