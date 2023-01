“Nelle prime ore di stamattina c’è stato un leggero allagamento del sottopasso sulla strada provinciale 61, interessato in passato da lavori di riqualificazione della Provincia”, ha concluso il sindaco Pili. “Nonostante la situazione si sia risolta in mattinata grazie alla diminuzione delle piogge, abbiamo provveduto ad avvisare la Provincia”.

Nessun allagamento per le strade del paese. “Per ora non abbiamo avuto particolari problemi, se non nelle campagne con i terrenni ormai saturi d’acqua”, ha commentato Pili.

“Abbiamo dunque deciso di precludere l’accesso a una zona del cimitero per sicurezza. Stasera o al più tardi domani è previsto un sopralluogo dell’agronomo accompagnato da un tecnico dei nostri uffici per verificare lo stato degli alberi. Fino al responso la parte vecchia del cimitero rimarrà dunque chiusa”, ha aggiunto il sindaco.

Sottopasso della strada provinciale 61

Fonte: Link Oristano

