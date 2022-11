Maltempo a Samassi, un fulmine distrugge un palo della luce

Un fulmine ha distrutto un palo della luce: ieri sera, durante il nubifragio che ha interessato anche la zona del Medio Campidano, il forte boato causato dalla scarica elettrica è stato avvertito in tutto il paese.

Per fortuna sono pochi i danni causati: solo un lampione polverizzato, nel ponte sul fiume Mannu che attraversa il paese.

Sempre molto trafficato sia in macchina che a piedi, durante il diluvio, intorno alle 19, erano poche le persone presenti nei paraggi che hanno assistito al fenomeno naturale senza riportare danni.

Per diversi secondi, il forte boato ha richiamato l’attenzione dei cittadini che, spaventati, hanno intuito che il fulmine fosse caduto nei paraggi.

L’attività temporalesca è durata per buona parte della serata: si sono registrati allagamenti soprattutto a Serramanna in via Rinascita, punto nevralgico del centro dove confluisce l’acqua piovana che, se copiosa, defluisce molto lentamente