Maltempo a Cagliari, a Santa Teresa un palo crolla e si schianta contro un’auto in sosta. Momenti di tensione e paura questo pomeriggio in piazza dei Carrubbi, all’angolo con via del Ginepro nel quartiere di Santa Teresa: alle 13,22, come potete vedere nel video, un palo della luce è crollato di schianto su un’auto parcheggiata, spinto dal vento che sta iniziando a soffiare sul capoluogo. Per fortuna non c’era praticamente nessuno in strada all’ora di pranzo di domenica, altrimenti poteva essere una tragedia.

L'articolo Maltempo a Cagliari, a Santa Teresa un palo crolla e si schianta contro un’auto in sosta (VIDEO) proviene da Casteddu On line.