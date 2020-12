Maltempo a Bosa, dichiarato lo stato di calamità naturale

Il Comune di Bosa ha deliberato lo stato di calamità naturale, dopo i disagi registrati per le eccezionali piogge che hanno colpito il territorio a inizio del mese.

“Frane, smottamenti, allagamenti diffusi si sono verificati a Bosa e Bosa Marina in molte abitazioni”, spiega il sindaco Pier Franco Casula, “allagamenti e smottamenti di strade comunali provinciali e statali, danneggiate e rese pericolose al transito di autoveicoli e pedoni”.

L’amministrazione comunale ha accertato il danneggiamento di opere pubbliche e di abitazioni civili, sia nel centro abitato, sia in campagna.

Diversi interventi sono stati messi in atto per riportare i livelli di sicurezza: pulizia e risagomatura delle cunette, sistemazione di aree e viabilità sterrate e asporto di detriti nelle zone di Santa Giusta-San Cosma, via Allende- Sant Eligio, via Sant’Antonio-Aan Pietro, strada Turas-Modolo, Abba Mala e sulla strada che dalla provinciale per Alghero conduce al depuratore; intervento di ripristino delle condizioni di percorribilità e sicurezza di alcune strade di viabilità pubblica, con scarificazione e posa di nuovo asfalto nelle vie Alghero e Gioberti, Lussu, Planargia e altri tratti sparsi; intervento di ripristino delle condizioni di smaltimento delle acque meteoriche tra via Brigata Sassari, via XX Settembre, via Gramsci, via Buozzi; interventi di verifica della funzionalità dei drenaggi dalla viabilità principale in sponda destra e sinistra verso il fiume, a monte del Ponte Vecchio, anche presto terreni privati e interventi di verifica attraverso video-ispezione dei canali tombati.

Si è provveduto, inoltre a risanare l’edificio della Polizia Municipale, danneggiato dalle copiose infiltrazioni di pioggia e a mettere in sicurezza tutte le alberature.