Bosa

Emergenza nella notte in provincia di Oristano a causa del maltempo. Una delle situazioni più critiche a Bosa, dove ieri sera si è registrato l’allagamento del centro urbano. Ora c’è il rischio di esondazione del fiume Temo che ha indotto il vicesindaco Federico Ledda ad emanare stamane poco prima dell’alba un’ordinanza con la quale si prescrive di non soggiornare nei piani seminerrati, proteggere con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage, ma solo se non ci si espone a pericoli;

L’ordinanza dispone si evitino gli spostamenti e, se strettamente necessario, valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili.

Queste le raccomandazioni del Comune.

In caso di alluvione:

Se ci si trova in un luogo chiuso

– non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni, in quanto può essere rischioso per la vita;

– non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile;

– se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori. Evitare l’ascensore, in quanto si può bloccare; aiutare gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio;

– chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico; non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati;

– non bere acqua dal rubinetto, in quanto potrebbe essere contaminata;

– limitare l’uso del telefono cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;

– tenersi informati su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Se ci si trova all’aperto

– allontanarsi dalla zona allagata, in quanto per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero causare cadute;

– raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigersi verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare;

– fare attenzione a dove si cammina, in quanto potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.;

– evitare di utilizzare l’automobile, in quanto anche pochi centimetri d’acqua potrebbero far perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento, con il rischio di rimanere intrappolati;

– evitare sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso;

– limitare l’uso del telefono cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;

– tenersi informati su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Dopo l’alluvione:

– seguire le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine, ecc.;

– non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze;

– prestare attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito e cedere;

– verificare se si può riattivare il gas e l’impianto elettrico: se necessario, richiedere il parere di un tecnico;

– prima di utilizzare i sistemi di scarico, informarsi che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non siano danneggiati;

– prima di bere l’acqua dal rubinetto, assicurarsi che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati.