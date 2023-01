Maltempo: 1 mt. neve sul Gennergentu, turbina libera strade - Sardegna

La neve caduta in questi sui monti del Nuorese ha causato problemi a Fonni, sulla strada che porta del Bruncuspina, a causa dell'accumulo che in alcuni punti ha raggiunto il metro di altezza sulle cime del Gennargentu. I mezzi del Comune sono intervenuti nella prima mattinata per liberare la carreggiata fino a 1.300 metri, ma per aprire la strada ai turisti che vogliono arrivare fino in cima è dovuta intervenire una turbina dell'Anas richiamata dall'amministrazione comunale. Le lame spalaneve infatti non sono riuscite a rimuovere gli accumuli ed è stato necessario l'intervento di un mezzo speciale.



Fonte: Ansa Sardegna