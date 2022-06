Un passeggero tedesco di 82 anni con un principio di infarto è stato soccorso dalla Capitaneria di porto a bordo della nave da crociera Mein Schiff Herz, battente bandiera maltese, in navigazione al largo delle coste della Sardegna settentrionale. La motovedetta d'altura della Guardia Costiera di La Maddalena, la CP 306 ha imbarcato il personale medico del 118, e ha raggiunto la nave: l'uomo è stato trasbordato a nord dell'Isola di Corcelli per essere sottoposto alle prime cure mediche e, successivamente, sbarcato a Palau, dove l'ambulanza medicalizzata di Santa Teresa di Gallura ha immediatamente trasportato il passeggero all'ospedale di Olbia.

Fonte: Ansa Sardegna

