Malore mentre fa il bagno, 38enne muore al Poetto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Tragedia questa mattina al Poetto di Cagliari. Un uomo di 38 anni è morto mentre faceva il bagno, probabilmente dopo aver accusato un malore.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, sul posto stanno operando i carabinieri e la Guardia costiera. Da quanto si apprende il 38enne stava facendo il bagno all'altezza dell'Ottagono, quando si sarebbe sentito male. Il bagnino si è subito tuffato per soccorrerlo e lo ha riportato a riva, tentando di rianimarlo. Operazione proseguita con l'intervento dei medici del 118. Ma nonostante tutti i tentativi, per il 38enne non c'è stato nulla da fare. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna