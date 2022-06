Malore in spiaggia a Sorso, morto un 59enne - Sardegna

Un uomo di 59 annni, di Sorso, comune costiero in provincia di Sassari, è morto questa sera nella spiaggia della Marina di Sorso. L'uomo era sull'arenile con la famiglia quando ha accusato un malore. Ha urlato per chiedere aiuto, prima di essere preda di convulsioni. I bagnanti hanno provato ad aiutarlo e hanno cercato inutilmente un defibrillatore nella spiaggia e nella passeggiata che la sovrasta.

All'arrivo dell'ambulanza i soccorritori non hanno potuto fare più nulla per lui. Al.medico non è rimasto altro da fare se non costatarne la morte per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porto Torres.

Fonte: Ansa Sardegna