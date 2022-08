Malore in mare, turista di 49 anni annega nel sud Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 AGO - Lo hanno visto galleggiare in mare si sono tuffati e lo hanno trascinato a riva, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Tragedia pomeriggio nella spiaggia delle Dune a Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi, un turista di 49 anni (ma identità e generalità non sono state ancora fornite) è morto.

L'uomo, da quanto si apprende, si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno, non riuscendo nemmeno a dare l'allarme.

Alcuni bagnanti hanno visto il corpo e lo hanno portato a riva. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con l'elisoccorso che hanno provato a rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. A Porto Pino sono poi arrivati i carabinieri e il personale della Guardia costiera di Sant'Antioco che si sta occupando di ricostruire la tragedia.

Fonte: Ansa Sardegna