Sedilo

Il sindaco Pes denuncia: “Siamo sprovvisti di servizi d’emergenza sanitaria”

Per soccorrere uno studente bambino delle scuole primarie che aveva accusato un malore è stato inviato dall’Areus un medico in elicottero. Il bambino per fortuna si è ripreso e il velivolo è ripartito verso Cagliari. E’ accaduto nella scuola primaria di Sedilo, questa mattina poco prima delle 13.

Il piccolo era in aula quando si è sentito male e l’insegnante ha chiesto l’immediato intervento del 118.

Purtroppo a Sedilo non esiste un servizio di ambulanze, nella zona non era disponibile un’equipe medica e il Pronto soccorso del Delogu è chiuso.

Il servizio di emergenza ha inviato quindi a Sedilo uno degli elicotteri del soccorso regionale.

Il bambino per fortuna si è ripreso subito dopo l’intervento del medico, con grande sollievo dell’insegnate e dei compagni di classe, tanto che non si è reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera.

L’intervento dell’elisoccorso non è però passato inosservato. Il velivolo è atterrato nel campo sportivo del paese, a poche centinaia di metri dalla scuola primaria. Il personale medico è stato scortato dai carabinieri.

“Per fortuna e grazie a Dio si è risolto tutto per il meglio e il bambino si è ripreso immediatamente”, dice il sindaco di Sedilo Salvatore Pes, “ma quanto accaduto ci ricorda drammaticamente che siamo sprovvisti di servizi di emergenza sanitaria, a Sedilo non abbiamo purtroppo neppure un’ambulanza”.

Il ricorso all’utilizzo dell’equipe medica del 118 non è nuovo per casi di emergenza in particolare quando non si dispone di automezzo medicalizzato.