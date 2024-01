Cagliari

Nei prossimi giorni è previsto un piccolo intervento

Gigi Riva è stato ricoverato ieri all’ospedale Brotzu, nel reparto di Cardiologia.

L’ex bandiera del Cagliari ed attuale presidente onorario della squadra rossoblu ha accusato un malore mentre si trovava a casa.

Per precauzione i familiari lo hanno immediatamente accompagnato in ospedale per un controllo.

Dopo alcuni esami la situazione è tranquilla ma nei prossimi giorni Riva – che ha 79 anni – affronterà un piccolo intervento chirurgico.

Lunedì, 22 gennaio 2024