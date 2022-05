Malore improvviso, poi lo schianto in auto a Quartu: in coma al Brotzu il 75enne di Sinnai

Si trova nel reparto di Rianimazione del Brotzu, in gravi condizioni e in coma, Mario Escana, il settantacinquenne di Sinnai, ex dipendente Enel, era alla guida della sua Lancia Y quando, sulla Provinciale 17 a Quartu, ha avuto un malore improvviso. La macchina è finita contro il guard rail e l’uomo non ha mai ripreso conoscenza. Dopo essere stato soccorso dal giardiniere del residence di Geremeas e da altre persone, è stato trasportato con l’elisoccorso nel più grande ospedale della Sardegna. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo, la prognosi è ancora riservata e i parenti di Escana, tutti residenti a Sinnai, a partire dal fratello, incrociano le dita e sperano di avere, quanto prima, buone notizie. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno poi provveduto a mettere in sicurezza tutta la zona dell’incidente. Nessun dubbio sulla dinamica: l’unica auto coinvolta è stata quella di Mario Escana, una Lancia Y di colore rosso. Il malore improvviso, poi lo schianto contro il guar rail, avvenuto quando molto probabilmente aveva già perso conoscenza.