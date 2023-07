Malore improvviso a Chia, l'elisoccorso per Cagliari è inutile: muore medico 60enne

Un malore improvviso si è portato via a 60 anni Stefano Bianchi, medico toscano, di Donoratico, in vacanza a Chia da qualche giorno con la moglie. L’uomo, all’improvviso, si è accasciato, come confermano anche dei testimoni che hanno contattato la nostra redazione: i soccorsi sono stati immediati ed è intervenuto anche l’elisoccorso per trasportarlo al Brotzu di Cagliari. Ma l’elicottero si è rialzato in volo senza di lui: Bianchi è morto stroncato da un infarto, come è stato riscontrato successivamente dall’equipe medica intervenuta per soccorrerlo. Figlio d’arte, come viene ricordato anche a livello nazionale Stefano Bianchi aveva scelto di seguire le orme del padre, Denio Bianchi, scomparso poco più di un anno fa, conosciutissimo medico di famiglia a Donoratico. Lacrime e choc tra i suoi tanti colleghi, pazienti e amici.

L’azienda Usl Toscana nord ovest “esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dottor Stefano Bianchi, medico di famiglia in servizio nell’ambito territoriale di Castagneto. Bianchi, 60 anni compiuti da pochi mesi, si era laureato in Medicina e Chirurgia a Pisa nel 1994. Aveva svolto il lavoro di Guardia medica sul territorio di Castagneto Carducci prima di diventare medico di famiglia. Attualmente svolgeva ambulatorio a La California, a Castagneto e all’interno della nuova Casa della Salute di Donoratico. Alla moglie Irene e alla famiglia le più sentite condoglianze”.