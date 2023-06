Dramma sulla spiaggia di S’Archittu a Cuglieri, nell’Oristanese. Un uomo di sessantasette anni, Tiziano Mattavelli, originario della Lombardia e in Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza, è morto dopo essere uscito dall’acqua per un bagno. Sul posto è giunta in ambulanza un’equipe del servizio dell’Areus ma i soccorritori, nonostante diversi tentativi, non sono riusciti a strappare il 67enne alla morte.