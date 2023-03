Malore alla guida, investe con l’auto due donne e finisce anche lui in ospedale in codice rosso

Furtei

Il grave incidente nella notte

Un pensionato di 80 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Oristano dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte e che ha causato anche il ferimento di due donne, ricoverate anch’esse in codice rosso (ma non in pericolo di vita), stavolta all’ospedale di San Gavino.

Il pensionato era alla guida della sua auto, una Peugeot 206, quando, probabilmente a causa di una malore, ha perso il controllo del mezzo finito sul marciapiede, investendo le due donne, una commerciante di 58 anni di Segariu, residente a Serramanna, e una casalinga di 46 anni di Furtei. L’auto si è bloccata contro un muro dell’edificio che ospita l’ufficio postale.

L’incidente è avvenuto a Furtei, nella via Roma all’altezza del civico 7.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, i loro colleghi del nucleo radiomobile di Sanluri e i sanitari del servizio 118.

