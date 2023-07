Malore al volante, auto fuori strada: lei muore, il marito in ospedale con l’elicottero

Neoneli

Lungo la Statale 388

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio. L’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada ribaltandosi in cunetta. Alla guida era il marito che avrebbe avuto un improvviso malore. La donna si chiamava Vittoria Murgia, aveva 76 anni, era originaria di Ardauli ed era un’insegnante in pensione.

Gravemente ferito il marito, Domenico Silvestro Piras, 80 anni, originario di Neoneli, trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro, a bordo dell’elicottero dell’Areus. L’uomo è molto noto nella zona: per anni ha gestito un distributore di carburanti.

L’incidente è avvenuto lungo la statale 388, tra Busachi e Ula Tirso, poco distante proprio da Neoneli.

L’auto, una Polo, viaggiava in direzione di Neoneli, dove i coniugi risiedono.