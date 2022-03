Già domani scompariranno le temperature miti di questi giorni, con il maestrale che soffierà fino a 40 chilometri all’ora, ma i picchi di freddo più intensi si registreranno fra sabato e domenica. Le minime in alcune zone interne andranno anche sotto lo zero con possibili nevicate tra i 900 e i 1.000 metri a Fonni e sul monte Limbara. Neve, pioggia e cielo coperto tutti i giorni con possibilità anche di gelate. Da domenica pomeriggio il tempo migliorerà, ma sarà solo una tregua temporanea: già la prossima settimana tornerà il maltempo.

Altro che bella stagione, la Sardegna deve vedersela con un colpo di coda dell’inverno che manderà in picchiata il termometro facendo precipitare le temperature di almeno 10 gradi. Pioggia, vento e freddo, gli ultimi scampoli d’inverno si faranno sentire già da domani, come viene confermato dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “In questo momento una saccatura di origine atlantica sta causando il maltempo ed è il preludio della formazione di una depressione – spiegano gli esperti – Il brutto tempo proseguirà almeno fino a domenica”.

